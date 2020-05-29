الدوري الياباني يعود في الرابع من يوليو دون جمهور

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طوكيو: حددت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم الجمعة تاريخ الرابع من تموز/يوليو موعدا لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة ميتسورو موراي "قررنا استئناف المباريات اعتبارا من الرابع من تموز/يوليو"، معتبرا ان هذا التاريخ "يعني انه من المبكر دعوة المشجعين" للحضور في مدرجات الملاعب.

وسيكون هذا التاريخ لمباريات الدرجة الأولى، على ان تعود الدرجات الأدنى اعتبارا من أواخر حزيران/يونيو. وستكون كرة القدم التي علقت منافساتها في شباط/فبراير بسبب "كوفيد-19"، ثاني منافسة رياضية كبرى تستأنف نشاطها في اليابان، بعد البيسبول التي ستعود الى الملاعب بدءا من 14 حزيران/يونيو.

وأبدى لاعبون في دوري كرة القدم مخاوفهم من العودة في الوقت الراهن في ظل استمرار تأثيرات فيروس كورونا، لكن مع ترحيب بالخطوة.

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وقال يويشيرو كاكيتاني لاعب فريق سيريزو أوساكا "لم يتم تبديد المخاوف بالكامل. لكن من الأفضل ان تعمل كل أندية +جاي ليغ+ (الدوري) معا وتتواجه باحترام متبادل".

وأقيمت مرحلة واحدة فقط من الموسم الجديد لدوري كرة القدم في اليابان، قبل ان يتم تعليق المنافسات.

ويأتي الاعلان عن عودة المباريات مع بدء اليابان رفع حال الطوارئ التي فرضت في مناطق واسعة لمواجهة تفشي "كوفيد-19".

وأدى الفيروس الى تجميد مختلف النشاطات الرياضية في العالم، ودفع الى تأجيل أولمبياد طوكيو الذي كان مقررا في صيف العام الحالي، الى صيف العام المقبل.

