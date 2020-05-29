أحمد ناجي يحتفل بخطوبة ابنه: "كان نفسي أعمل حفلة وأعزم مصر كلها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق وسموحة حالياً، بخطوبة ابنه عبد الرحمن على ابنة اللواء أحمد بكر وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ونشر أحمد ناجى صوراً من حفل الخطوبة العائلى عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، واقتصر الحفل على سبعة أفراد فقط من العائلتين بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية منع التجمعات للوقاية من واء كورونا المستجد.

وعلق أحمد ناجى على الصور قائلاً، "الحمد لله رب العالمين كان نفسى أعمل حفله كبيره وأعزم مصر كلها أمس قرينا فاتحة عبد الرحمن احمد ناجى على صاحبة الصون والعفاف نجلة اللواء أحمد بكر وكيل هيئة الرقابة الإدارية واقتصر الحفل على الموجودين فى الصور يعنى سبعه من أفراد العيلتين إن شاء الله يزول الكرب ونفرح الفرحة الكبيرة".

احمد ناجي مع نجله

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احمد ناجي



حفل الخطوبة



خطوبة ابن احمد ني

في سياق آخر، أكد أحمد ناجى، التزامه بالتدريبات المنزلية للمحافظة على لياقته خلال حظر كورونا، وأشار أحمد ناجى إلى أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال التجمع العائلى، مؤكدا أنه يرفض مطلقا تقبيل أحفاده لحمايتهم .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.