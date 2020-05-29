شكرا لقرائتكم خبر عن النداء الأخير من الأهلي إلى فايلر: "أزارو يحتاج فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يُشبه النداء الأخير، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الإبقاء على المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى، وأوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات فى الدورى المصرى وتأقلم مع الأهلى خلال المواسم الماضية، وأكدت أن بقاء المهاجم المغربى قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبى آخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام فى الدورى المصرى ومع الأهلى، لاسيما أن أزارو حصل على هداف الدورى المصرى من قبل وله خبرة قوية فى المنافسات المحلية والأفريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ فى الفترة التى سبقت إعارته للاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.

ورغم أن لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى سبق وطلبت فايلر الإبقاء على آزارو لكن المدرب السويسرى رفض، إلا أن اللجنة جددت طلبها منذ أيام بعدما تابعت عن كثب المحاولات الأهلاوية الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبى ووجدت أن المعروضين على النادى ليسوا أفضل حالاً من أزارو وسيحتاج أى منهم فترة طويلة للتأقلم مع الفريق، كما هو الحال مع السنغالى آليو بادجى الذى تعاقد معه النادى فى يناير الماضى، لكنه لم ينسجم سريعاً مع الفريق كما تسببت "جائحة" كورونا التى جمّدت النشاط الرياضى فى العالم كله فى تأجيل إنسجام المهاجم السنغالى مع الأهلي.

Advertisements

وقال مصدر فى الأهلى، إن لجنة التخطيط أكدت للمدير الفنى أنه المسئول عن الفريق وعن بقاء أى لاعب أو رحيله لكنها فقط تمنحه "نصيحة"، ويبقى القرار فى النهاية متروكاً له لاتخاذ ما يراه مُناسباً للفريق.

على صعيد متصل، تلقى أزارو عرضاً شفهياً من أحد أندية الدورى القطرى تمهيداً للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل، وعلم ”الخليج 365” أن المهاجم المغربى تلقى اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذين أكدوا له أن أحد أندية الدورى القطرى يرغب فى شرائه الموسم المقبل إذا رفض الأهلى عودته بعد انتهاء الإعارة للنادى السعودى، وبذلك ينضم العرض القطرى لقائمة العروض التى انهالت على المهاجم المغربى خلال الفترة الأخيرة والتى كان من بينها عرضاً من الشباب السعودي.