رامي صبري وشيما صابر يتحديان كورونا بالكمامة في شهر العسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى رامي صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وزوجته الإعلامية شيما صابر، وباء كرونا المستجد بارتداء الكمامة خلال قضائهما شهر العسل، بعدما دخلا القفص الذهبي حديثاً، وبالتحديد فى الثامن من شهر مايو، ونشرت شيما صابر عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صوراً جمعتها بزوجها مدافع الفريق البترولي خلال احتفالهما بشهر العسل بنزهة خاصة.
وشهد عقد قران رامى صبرى وشيما صابر وحفل الزفاف حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.
رامي صبري وشيما صابر
رامي صبري وشيما
رامي وشيما صابر
وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لموجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، ومن المقرر أن يستأنف النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل وفقاً لقرار رئاسة الوزراء.
من ناحية أحرى ، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.
وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.
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