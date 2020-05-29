شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري وشيما صابر يتحديان كورونا بالكمامة في شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى رامي صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وزوجته الإعلامية شيما صابر، وباء كرونا المستجد بارتداء الكمامة خلال قضائهما شهر العسل، بعدما دخلا القفص الذهبي حديثاً، وبالتحديد فى الثامن من شهر مايو، ونشرت شيما صابر عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صوراً جمعتها بزوجها مدافع الفريق البترولي خلال احتفالهما بشهر العسل بنزهة خاصة.

وشهد عقد قران رامى صبرى وشيما صابر وحفل الزفاف حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.



رامي صبري وشيما صابر



رامي صبري وشيما



رامي وشيما صابر

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