شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُرسل برنامج التدريب للاعبى الزمالك لمواصلة تنفيذه بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إرساله برنامج التدريب للاعبى الفريق من أجل الاستمرار فى خوض المران المنزلى للحفاظ على لياقتهم البدنية، ولم يخطر الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبى الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، بأى أمر يخص المران الجماعى للفريق، حيث تنتظر الإدارة البيضاء والجهاز الفنى موقف النشاط الكروى فى مصر خلال الموسم الجارى، ويرغب كارتيرون فى حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم خلال فترة التوقف، خاصة فى ظل انتظار مصير أيضا مواجهة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى حيث ينتظر الفريق، موقف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد المواجهة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن برنامج كارتيرون إلى لاعبى الزمالك فقرات متنوعة للحفاظ على الجانب البدنى للاعبين خلال الفترة الحالية، حيث يخوض لاعبو الأبيض تدريبات مختلفة، ما بين الاستعانة بأدوات الجيمانزيوم أو الجرى أو التدريب فى حدائق منازلهم أو الرمال حيث يجرى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم.

فيما أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التى قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث قامت الإدارة البيضاء بإزالة اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولى الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.

وأوضحت إدارة نادى الزمالك أنه لا توجد أى أزمة مع الاتحاد الأفريقى بتشكيله الحالى برئاسة أحمد أحمد وإنه تم التواصل مع مسؤولى الاتحاد الأفريقى ليؤكدوا لإدارة نادى الزمالك عدم وجود أية عقوبات على النادى وإن الخطاب المرسل لحماية حقوق الكاف وهو ما قام الزمالك بتنفيذه بإزالة اللافتات مع إرسال رداً إلى الاتحاد الأفريقى بصورة ضوئية تؤكد تنفيذ تلك المسألة حيث سيقوم المجلس الأبيض بإجراء تلك التعديلات ثم تعليق اللافتات مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة.