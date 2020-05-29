شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير الأنجولي جيرالدو مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يكون الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، واحداً من اللاعبين القلائل الذين حسم الأهلى موقفهم بنسبة كبيرة للغاية، فقد قرر مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء عن اللاعب من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه، وبات واضحاً أن اللاعب الأنجولى لن يكون فى الأهلى الموسم المقبل، لكن تجميد النشاط الرياضى حالياً جراء جائحة كورونا فى العالم كله تسبب فى تجميد عملية تسويق اللاعب، فى السطور التالية نطرح بعض الاستسفارات الخاصة بمستقبل جيرالدو وإلى التفاصيل:

س:هل حسم الأهلى موقفه من بقاء جيرالدو؟

ج: بنسبة 99% سيرحل جيرالدو عن الأهلى فى الموسم المقبل، فالجهاز الفنى لا يحتاجه وطلب تسويقه لعدم حاجة الفريق لجهوده من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى تسويق اللاعب الأنجولى فى يناير الماضى لكن الظروف خدمته ورحل أزارو بدلاً منه لكن الأمور تغيرت حالياً وسيرحل جيرالدو.

س: وماذا عن العروض التى تلقاها جيرالدو مؤخراً؟

ج: هناك عروض من أندية عربية وخليجية، أبرزها عرض من التجم الساحلى التونسي.

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س: كيف رد جيرالدو على عرض النجم الساحلي؟

ج: الجناج الأنجولى رفض العرض الشفهى من النجم الساحلى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تحدث أحد وكلاء اللاعبين معه منذ أيام وأكد له أن نادى النجم الساحلى التونسى يرغب فى التعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح الوكيل للاعب الأنجولى أن النادى التونسى تابعه خلال الفترة الماضية ويرغب فى ضمّه فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل اقتراب رحيله عن الأهلى، لكن "جناح" الأهلى رفض فكرة اللعب فى تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلي.

س: هل هناك عروض أخرى تلقاها جيرالدو؟

ج: نعم.. فهناك عروض من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية، حيث سبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم جيرالدو بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

س: ماذا عن إمكانية بقاء جيرالدو فى الدورى المصرى؟

ج: بخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.