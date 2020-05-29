شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجانى ساسى يوضح حقيقة عرض اتحاد جدة لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حقيقة عرض اتحاد جدة السعودى لضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الأيام الأخيرة حول تلك رغبة النادى السعودى فى ضم اللاعب التونسى، وقال وكيل ساسى لـ"الخليج 365"، إنه حتى اللحظة الجارية لم يحدث أمر رسمى فى المسألة، ولم يصل عرض للاعب بصورة رسمية حتى يتم الحديث عنه.

ولعب ساسى من قبل للنصر السعودى قبل انتقاله إلى صفوف قلعة ميت عقبة ليبدأ رحلة التألق مع الفريق الأبيض ويصبح أحد ركائزه الأساسية، ويواصل اللاعب التونسى فى الوقت الحالى استعداداته فى بلاده من خلال التدريبات اليومية فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ويتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك فى 23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات قبل توقفه، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسى أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض وتوج مع الفريق بخمس بطولات.

وكشف مسئولو الزمالك أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتمسك الفرنسى كارتيرون باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، حيث يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة خوضهم للتدريبات البدنية ويقوم الثلاثى بإرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.