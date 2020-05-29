شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتحدى ملل كورونا برحلة بحرية مع أصدقائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، فرصة توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد منذ مارس الماضي فى القيام برحلة بحرية مع أحد أصدقائه، للتغلب على ملل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.

ويترقب صالح جمعة مصير مدربه السويسرى رينيه فايلر فيما يخص ملف تجديد عقده، وهو الأمر فى حال حدوثه لن يكون لصالح جمعة مكان داخل القلعة الحمراء بشكل رسمي، عقب إعلان فايلر عدم رغبته فى استمرار اللاعب بداية من الموسم الجديد، ورغم اتفاق فايلر مع إدارة الأهلى على تجديد عقده إلا أن رغبة المدرب السويسرى فى استشارة عائلته أولاً وتلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الأخيرة أمور تُعثر التجديد بشكل رسمى حتى هذه اللحظة.



صالح جمعه



صالح مع احد أصدقائه

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صالح

وكلف صالح جمعة وكيل أعماله بالبحث له عن عرض في البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، ، بعد فشل محاولات اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنحه فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لازال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى القترات الماضية.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالح معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام المضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك في وقتها.