شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة وزن هارى كين ودي بروين يثير قلق مجدى عبد العاطي قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الصور المنتشرة لهارى كين لاعب توتنهام الانجليزى، وكيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتي، قلق مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لنادي أسوان، وذلك بعد ظهور كلا اللاعبين وقد اكتسبا وزنا إضافيا خلال فترة التوقف فى البريميرليج، قبل استئناف التدريبات مؤخراً استعداداً لعودة البريميريليج منتصف يونيو المقبل، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر عبد العاطى صوراً لكلا اللاعبين عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك وعلق قائلا، "لما يبقى ده هارى كين ودى بروين بعد الحظر أنت متخيل اللعيبه بتاعتنا هتبقى عامله إزاى بعد الحظر ورمضان والعيد.. تخيلت أنا آسف".

مجدي عبد العاطي

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية.

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ويتواصل الجهاز الفني لأسوان مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.