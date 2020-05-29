شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يحيى الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى سموحة، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده، بصورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وعلق قائلاً، "الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدى الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي". واستقر ناصر ماهر على البقاء فى الفريق السكندرى بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، وأبلغ اللاعب مسئولى القلعة الحمراء بأنه يرغب فى استكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى، لو رفض الأهلى عودته بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى.

وتأتى تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية، وهى الإنتاج الحربى والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب فى شرائه نهائياً أو تجديد الإعارة التى ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع النادى السكندرى هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله.

وتبدو حظوظ ناصر ماهر فى العودة للأهلى صعبة للغاية وفقاً لرؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أعلن أن الأهلى ليس بحاجة لجهود ناصر ماهر حالياً ومن الأفضل إستمرار إعارته لاكتساب مزيداً من الخبرات وأكد ناصر ماهر أنه يحترم جميع الأندية التى ترغب فى التعاقد معه لكنه يُفضّل البقاء مع سموحة حيث يشعر بالإرتياح والتفاهم فى النادى السكندرى ما ينعكس إيجابياً على مستواه.

على صعيد متصل، استفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية.

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ناصر ماهر