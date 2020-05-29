شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع فايلر في الأهلي الأسبوع المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعا أوائل يونيو المقبل مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، وفى مقدمتها مراجعة الإجراءات الاحترازية التى يُجهّزها النادى حالياً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما يبحث رئيس الأهلى مع المدير الفنى تطورات ملف الصفقات الجديدة المتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة بجانب ملف المُعارين وغيرها من الأمور الخاصة بفريق الكرة.

على الصعيد ذاته، استعان مسئولو الأهلى ببعض النماذج الأوروبية فى التدريبات، تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات فى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضى، وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدورى الألمانى.

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ويدرس مسئولو النادى الأهلى حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحرص مسئولو الأهلى على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوروبية وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، ويعمل الأهلى حالياً على استنساخ هذه النماذج فى التدريبات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعود فريق الأهلى للتدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى قال إن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً خلال منتصف يونيو فى إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" .

كما يتابع مسئولو الأهلى الإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الرياضة وكذلك اتحاد الكرة، والتى أوصت بها اللجنة الطبية فى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى والجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور خالد محمود، وذلك بهدف اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة اللاعبين وجميع العناصر فى الفريق خلال التدريبات، وفى حال خوض المباريات.