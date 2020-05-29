"تعرضنا للنصب".. رسالة قوية من الوداد قبل جلسة المحكمة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

وجه محمد طلال الناطق الرسمي باسم نادي الوداد المغربي رسالة إلى جماهير ناديه قبل جلسة المحكمة الرياضية بشأن بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربية فإن طلال قد كتب على فيسبوك اليوم الجمعة: "إدارة الوداد تعمل جاهدة من أجل الحصول على حقوق النادي، موقف الوداد قوي ولا لبس فيه والعالم بأسره يُدرك الأمر."

وأضاف: "الوداد كان ضحية نصب عن سبق اصرار وترصد والدليل على ذلك هو إقامة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، ومعروف أن المؤمن بقضيته لا يقهر ولا يخسر، ننتظر جميعًا اليوم الجمعة انصاف الطرف الذي أعطى الدروس، وفضح الألاعيب وكانت له الشجاعة دون غيره في أفريقيا، أن يقف شامخًا ويقول أنا استثناء."

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ومن جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي رياض التويتي جلسة اليوم الجمعة ستكون من أجل المرافعة فقط، مشددًا أن مسؤولو الدم والذهب جاهزون للرد على كل ما سيقوله رئيس الكاف

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الجمعة سيشهد جلسة عبر تقنية الفيديو من أجل الاستماع إلى شهادة الشخصيات التي طلب الوداد الاستماع إليها وهم رئيس الكاف أحمد أحمد ومندوب المباراة الموريتاني وحكم المباراة بكاري جاساما.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حسم الجدل حول بطل دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية من خلال إعلان الترجي بطلا للبطولة وذلك من خلال قرار صدر أغسطس الماضي.