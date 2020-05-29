"إعادة جدولة المباريات حسب المنطقة الجغرافية" .. الدوري الياباني يعود 4 يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم اليوم الجمعة استئناف منافسات الدوري يوم 4 يوليو بدون حضور جمهور وذلك بعد انتهاء الإيقاف المرتبط بفيروس كورونا.

وتوقف الدوري في فبراير عقب أول جولة، ولكن اللعب حاليا يمكن استئنافه مرة أخرى بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو أبي حالة الطوارئ، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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وذكرت الرابطة: "سيتم إعادة جدولة كل المباريات وستكون الأولوية لجدولة المباريات التي تشهد مواجهات بين فرق من نفس المنطقة الجغرافية كإجراء آمن لمنع العدوى".

وعن بدء المباريات بحضور الجمهور، ذكرت الرابطة إنها "ستواصل استعداداتها للسماح للجماهير بالحضور للملاعب في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار موقف فيروس كورونا في البلاد".

وينتظر أن يبدأ دوري الدرجتين الثانية والثالثة مرة أخرى في 27 يونيو.