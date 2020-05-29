تقارير: الاتحاد الآسيوي يعلن خطة انقاذ دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:
يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بنظام "التجمعات" في مدن محددة، في إطار تمسكه باستئناف البطولة التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا بالفيديو، يوم الأربعاء المقبل، لحسم مصير المنافسات الآسيوية، سواءً على صعيد الأندية أو المنتخبات.
وتبعًا لصحيفة "الشرق الأوسط" ينوي الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، للقسم المتعلق بغرب القارة، في 4 مدن، تضم كل منها منافسات مجموعة بشكل مجمع.
وأضافت الصحيفة أن خطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضع شهر سبتمبر كموعد محتمل للاستئناف، وتم ترشيح مدن دبي، الشارقة، أبو ظبي، الدوحة، طشقند والمنامة لاستضافة المجموعات.
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