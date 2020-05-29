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ليفربول يتمسك بالتعاقد مع هداف لايبزيج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق لإدارة ناديه الإنجليزي أن مواطنه تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزج الألماني يعد خيارًا مثاليًا لدعم تشكيلته في الموسم المقبل.

وكانت تقارير بريطانية ذكرت خلال الأيام الأخيرة أن ليفربول صرف النظر عن التعاقد مع فيرنر، إلا أن صحيفة "جارديان" شددت اليوم الجمعة على أن كلوب متمسك بشدة بالتعاقد مع المهاجم الألماني.

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ولم يتقدم ليفربول بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا حتى الآن، حيث انتظر النادي الإنجليزي نهاية الموسم للتحرك نحو إتمام الصفقة، نظرًا لثقة إدارة ليفربول في رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كلوب، إلا أن توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي قد يجبر ليفربول على التحرك.

وينص تعاقد فيرنر مع لايبزج على أحقية اللاعب في الرحيل لأي ناد مقابل 60 مليون يورو، قبل حلول الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، بينما ستصبح الأندية الراغبة في التعاقد معه مجبرة على التفاوض مع ناديه الألماني بشأن السعر المطلوب في خدماته، عقب ذلك التاريخ.

ويعد نادي إنترناسيونالي الإيطالي بين أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع فيرنر، إلا أن اللاعب أعلن بوضوح أن الانتقال إلى ليس هدفه في الوقت الحالي.

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