دورتموند يكشف موقف مدربه فافر بعد الهزيمة من بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - دوسلدورف- (د ب أ):

قال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة إن أحدا في النادي لم يشكك في المدير الفني لوسيان فافر، بعد صدمة هزيمة الفريق على ملعبه أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ صفر / 1 مساء يوم الثلاثاء الماضي في مباراة قمة الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهي الهزيمة التي بددت أمال دورتموند بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

واقترب بايرن ميونخ بشكل كبير من التتويج بلقب البوندسليجا للموسم الثامن على التوالي إثر هذا الفوز، حيث وسع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، إلى سبع نقاط، وذلك قبل ست مراحل فقط من نهاية الدوري.

وكان فافر أثار تكهنات بشأن مستقبله في تدريب دورتموند، حيث قال عقب مباراة بايرن، لدى سؤاله عن وضعه كمدرب:"سأتحدث خلال أسابيع قليلة."

ونفى زورك ما تردد حول اقتراب رحيل فافر عن منصبه، قائلا إن مثل هذه المناقشات بشأن تدريب الفريق تأتي من خارج النادي، و"لم نشارك في أي منها. ولا يمكننا منع ما يتردد في الخارج. لكننا داخل النادي نتمسك بالهدوء."

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ولم يرغب فافر في الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذا الأمر، حيث يكثف تركيزه على إعداد الفريق لمباراته المقبلة المقررة أمام بادربورن بعد غد الأحد.

وقال فافر :"أركز على ما هو مهم. أعد الفريق للمباراة، هذا ما في الأمر. ولا يمكنني قول المزيد."

وليس هناك شك في أن دورتموند لن يستهين بقوة بادربورن، الذي كان تقدم أمامه بثلاثة أهداف في مباراتهما بجولة الذهاب، قبل أن يدرك دورتموند التعادل 3 / 3 بصعوبة.

وقال فافر إنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط محمود داوود الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة أمام بايرن ميونخ، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وأضاف فافر الذي يفتقد أيضا جهود القائد ماركو رويس ودان-أكسيل زاجادو ونيكو شولز :"إنها مشكلة صغيرة، ليس هناك شيء خطير. ولكن لسوء الحظ سيغيب طوال الفترة المتبقية من الموسم."