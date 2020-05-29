دييجو كوستا مهدد بالسجن 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بسبب الضرائب.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن إذاعة "كادينا سير" اليوم الجمعة، أن مكتب المدعي العام في إسبانيا طلب توقيع عقوبة السجن على كوستا لمدة ستة أشهر مع توقيع غرامة تزيد عن نصف مليون يورو.

وتأتي العقوبة بعد اتهام كوستا بالاحتيال على مبلغ مليون يورو من خزينة الدولة الإسبانية فيما يتعلق بحقوق صورته، وتتعلق القضية الجارية منذ العام الماضي بصفقة انتقاله إلى نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2014.

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ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة لكوستا يوم الخميس المقبل في المحكمة الإقليمية للدفاع عن نفسه، وقد تكون الغرامة المالية هي العقوبة المعتادة في مثل هذه الحالات حتى حال ثبوت التهمة على المهاجم الإسباني.

وانضم كوستا إلى قائمة العديد من النجوم الذين تورطوا في قضايا مماثلة بالتهرب الضريبي في إسبانيا على مر السنين، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق.

يذكر أن كوستا (31 عاما) صاحب الأصول البرازيلية عاد إلى أتلتيكو مدريد قادما من تشيلسي في يناير 2018، ولا يعيش أفضل أوقاته في الموسم الجاري بعد مشاركته في 19 مباراة مكتفيا خلالهم بتسجيل هدفين.