مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة روما

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع نجم فريق روما الإيطالي الصاعد ريكاردو كالافيوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث دخل مسؤولو اليونايتد في مفاوضات الآن مع وكيله مينو رايولا حول إمكانيو الفوز بخدمات اللاعب هذا الصيف.

وعرضت إدارة روما على اللاعب ريكاردو كالافيوري، عقدًا جديدًا كبيرًا في محاولة لإقناعه بالبقاء، مع حرص روما على ضمه إلى الفريق الأول الموسم المقبل، لكن من المرجح أن إدارة الذئاب ستكون على

استعداد للبيع بالسعر المناسب ويأملون في تشجيع المزاد.

يذكر أن ريكاردو شارك في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن، مع فريق روما للشباب وسجل أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتسن وأعجب يونايتد بأدائه حيث يضع النادي الإنجليزي عينه على اللاعب منذ فترة.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى

توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.