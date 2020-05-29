مارسيلو: جاهزون للعودة إلى المباريات

أكد مارسيلو نجم فريق ريال مدريد جاهزيتهم لاستئناف الدوري الاسباني، وحماسه بعد العودة للتدريبات.
واضاف مارسيلو في تصريحاته لقناة النادي حول طريقة التدرب المختلفة، بأنها بالفعل مختلفًا قليلًا عما اعتاد اللاعبين عليها، ولكن يجب أن ننظر إلى الجانبالإيجابي منه.
وأشار نجم ريال مدريد : ’’نحن لسنا كما كان من قبل، لكننا جميعًا بصحة جيدة، هذه التدريبات جيدة جدًا البقاء لفترة طويلة دون لمس الكرة يجعل حساسيةالمباريات تختفي قليلًا".
وتابع: ’ ننتظر عودة المباريات، لم يمر وقتًا طويلًا مثل هذا دون أن نكون في الملعب، رغبتنا منذ توقفنا عن اللعب تتزايد يومًا بعد يوم’’.
ويقترب الدوري الاسباني مو العودة في شهر يونيو المقبل، بعد توقفها في شهر مارس الماضي اثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
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