انتر ميلان يفكر بضم مدافع برشلونة حال رحيل نجمه

كشف تقرير صحفي اسباني عن تفكير نادي انتر ميلان بضم الفرنسي كليمنت لونجليه مدافع فريق برشلونة.

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن انتر ميلان استفسر عن لونجليه خلال محادثات

الناديين بشأن ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر.

وأضافت أن سبب تفكير انتر ميلان بالمدافع الفرنسي، البحث عن بديل لميلان سكرينيار، الذي قد

يرحل عن النيراتزوري، وسط اهتمامات من كبار أندية أوروبا بضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الانتر يرى لونجليه البديل الأمثل لدافع الفريق، حال رحيله، فيما أوضحت أن مسؤولو نادي برشلونة لن يتنازلوا عن المدافع لأنه من العناصر الاساسية بالفريق.