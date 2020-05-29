شاهد.. حادث مروع لحارس باريس سان جيرمان

تعرض ماركين بولكا، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الشاب لحادث قوي أثناء قيادته في بلده بولندا، وتحطم السيارة التي كان يقودها.

أشارت التقارير الصحفية البولندية، أن بولكا حارس مرمى النادي الباريسي خرج سليمًا من حادث مروع، الذي كان يقود سيارة لامبورجيني فاخرة قام

باستئجارها، بعدما اتصدم بسيارة أمامه في الناحية المقابلة، حيث كان يحاول تجاوز سيارة أمامه.

وانتقل الحارس، صاحب العشرين عامًا، وقائد السيارة الأخرى إلى المستشفى، لكنهما خرجا سليمان من تلك الحادثة.