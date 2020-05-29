بيدرو نجم تشيلسي يدخل دائرة إهتمامات يوفنتوس الإيطالي

دخل الإسباني المخضرم بيدرو لاعب فريق تشيلسي الانجليزي، دائرة إهتمامات نادي يوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير ايطالية أن يوفنتوس يرغب في ضم بيدرو بناء علي طلب ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري والذي سبق له تدريب بيدرو خلال توليه مهام المدير الفني لتشيلسي في وقت سابق. يرغب في ضم بيدرو بناء علي طلب ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري والذي سبق له تدريب بيدرو خلال توليه مهام المدير الفني لتشيلسي في وقت سابق. ويتواجد بيدرو علي قائمة المطلوبين للانتقال لعدد كبير من الاندية في مقدمتها وستهام الانجليزي، بجانب فريقي روما ولاتسيو الايطاليين.

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