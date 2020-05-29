نقل محمود سعد إلى مستشفى السلام الدولي بعد إصابته بفيروس كورونا

نقل د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، إلى مستشفى السلام الدولي، لتلقي العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. المستجد. وكان اتحاد الكرة قد قرر عمل مسحة لكل الموظفين المخالطين للدكتور محمود سعد خلال الفترة الأخيرة للتأكد من حالتهم وعدم إصابتهم بالفيروس. محمود سعد خلال الفترة الأخيرة للتأكد من حالتهم وعدم إصابتهم بالفيروس. وكان محمود سعد تعرض للإصابة أثناء متابعته لأخبار الرياضيين المصريين العالقين في الخارج.

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