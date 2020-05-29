وفاة الحكم سامح زيتون بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى سامح زيتون، الحكم بمنطقة المنوفية، اليوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا وعدم استجابتهللعلاج.
جدير بالذكر أن سامح زيتون أدار العديد من مبارياتدوري مراكز الشباب، وكان في الحجر الصحي بمستشفى منوف قبل أن تتدهور حالته آخر ٤٨ ساعة، وتنتقل روحه إلى بارئها.
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