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وفاة الحكم سامح زيتون بعد إصابته بفيروس كورونا

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 توفى سامح زيتون، الحكم بمنطقة المنوفية، اليوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس وعدم استجابته

للعلاج.

 جدير بالذكر أن سامح زيتون أدار العديد من مباريات

دوري مراكز الشباب، وكان في الحجر الصحي بمستشفى منوف قبل أن تتدهور حالته آخر ٤٨ ساعة، وتنتقل روحه إلى بارئها.
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