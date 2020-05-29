شاهد.. رحلة بحرية لصالح جمعة في انتظار تحديد مصيره مع الأهلي

حرص صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي علي القيام برحلة بحرية قصيرة رفقة عدد من أصدقاءه المقربين، مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار

ونشر جمعة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صوراً له مع اصدقائه خلال هذه الرحلة.

ويترقب صالح جمعة خلال الفترة المقبلة موقفه من الإستمرار بالنادي الأهلي بعد أن أعرب السويسري رينيه فايلر في وقت سابق عن رغبته في رحيل اللاعب.

وتعرض اللاعب لعقوبة مالية في وقت سابق بسبب سخريته من قرار المدرب السويسري بتجميده في الاهلي.

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