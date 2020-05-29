عضو لجنة الكرة بنادي أسوان يحكي عن فترة إصابته بفيروس كورونا

تحدث عمرو يحيى عضو لجنة الكرة نادي أسوان الرياضي عن فترته خلال إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه ليس سهلا ويجب أن نتعامل معه بشجاعة.

وأضاف عمرو يحيى في تصريحاته تلفزيونية:" تجربة إصابتي بالكورونا لم تكن سهلة ، خضت

معركة مع فيروس كورونا، يجب ان نتعامل مع المرض بشجاعة، وهناك أعراض أصعب من الكورونا".

وتابع :" في يوم ١٥ رمضان استيقظت وكانت درجة حرارتي مرتفعة ، وشعرت كأن جسدي

مكسر ، كأنني كنت في معركة ، استمر الوضع معي لمدة أسبوع".

وأشار:" أجريت إشاعة وتحاليل أثبتت إصابتي به، دخلت العزل بمستشفى إسنا لمدة ١٠ ايام حتى شفيت منه".

وتابع:" نادي أسوان ليس طرف من قريب أو بعيد لأن الأندية كلها مغلقة ، ولم يكن هناك مخالطة مع أحد من النادي".