رئيس الليجا يكشف موعد عودة الدوري الاسباني

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن منافسات الليجا ستعود يوم 12 يونيو المقبل، بعد توقفها.

وكانت رابطة الليجا أعلنت عن تعليق النشاط الكروي في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح تيباس في تصريحاته، أن الرابطة توصلت لإتفاق أيضًا حول موعد الموسم الجديد للدوري 2020/2021، ومن المقرر أن تنطلق يوم 12 سبتمبر المقبل.