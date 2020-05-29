رياضة | فرصة ذهبية أمام "تريزيجيه" لاستعادة مستواه مع أستون فيلا

ومن بين اللاعبين الذي ينتظر أن نراهم من جديد في الدوري الإنجليزي ، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه استون فيلا قبل التوقف، وستكون فرصة كبيرة له لعودة التألق من جديد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام محمود حسن "تريزيجيه" مع أستون فيلا:-

انضم محمود حسن "تريزيجيه" صاحب الـ25 عاما إلي فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من نادي قاسم باشا التركي في صفقة بلغت قيمتها 6 مليون يورو، واستطاع كسب ثقة الجهاز الفني للفريق سريعًا وأصبح من العناصر الهامة التي يعتمد عليها في المباريات بفضل الإمكانيات الفنية والمهارة التي يتمتع بها.

Advertisements

خاض نجم منتخب مصر، 31 مباراة مع فريق أستون فيلا في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1699 دقيقة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخري، وحصل على إنذارين، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "تريزيجيه" في 24 مباراة مع أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1325 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، ويحتل فريقه المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وخاض 6 مباريات مع أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وسجل هدف وصنع مثله، في 360 دقيقة لعب فعلية، وصعد بفريقه للمباراة النهائية، لكنه خسر اللقب في النهاية أمام فريق مانشستر سيتي.

بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس الإتحاد الإنجليزي لمدة 14 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.