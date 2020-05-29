رياضة | قائد مانشستر سيتي السابق يرفض طلب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد مانشستر سيتي السابق يرفض طلب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن قائد مانشستر سيتي السابق، فانسان كومباني رفض عرضا من ناديه بالعودة لتولي منصب مساعد المدير الفني بيب جوارديولا.

ويرتبط قائد سيتي السابق بعقد لاعب-مدرب مع أندرلخت حتى العام 2022، بعدما ترك إنجلترا في الموسم الماضي بعد 11 عاماً في ملعب الاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أن كومباني (34 عاماً) لم يخف رغبته بتولي مهام المدير الفني لسيتي في المستقبل، لكنه يرغب حالياً بالبقاء مع أندرلخت.

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وأنهى أندرلخت ترتيب الدوري هذا الموسم في المركز الثامن، وهو الأسوأ له بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم بسبب كوفيد-19 قبل مرحلة من انطلاق الأدوار الفاصلة "بلاي أوف".

ويبحث غوارديولا عن مساعد بعد رحيل موطنه ميكل أرتيتا لتولي مهام تدريب آرسنال في يناير الماضي، خلفاً لمواطنه أوناي إيمري.

ويعتبر كومباني أحد أهم اللاعبين في تاريخ سيتي بعدما حقق معه لقب الدوري 4 مرات، الكأس مرتين ولقب كأس الرابطة في أربع مناسبات.

وعين أندرلخت الخميس، ووتر فاندهوت رئيساً له خلفا لمارك كوك بسبب المشاكل المادية التي يواجهها النادي الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.