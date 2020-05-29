رياضة | سر رفض الزمالك التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر سر رفض الزمالك التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق خلال الفترة المقبلة.

حيث تحفظ نادي الزمالك، على التعاقد مع كوليبالي، لاعب فريق النجم الساحلى التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت بعض التقارير، إلى أن مسؤولي الزمالك لديهم اقتناع تام بقدرات كوليبالي، إلا أنهم لا يرغبون في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار رقص الزمالك بضم كوليبالي، حيث يرون أنه يفتعل العديد من المشاكل داخل الفريق، واستعانوا بتجربته الأخيرة مع الأهلي.

ويرغب الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل معاونة مصطفى محمد الموسم المقبل.