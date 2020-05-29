رياضة | سر رفض الزمالك التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر سر رفض الزمالك التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية مصرية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق خلال الفترة المقبلة.
حيث تحفظ نادي الزمالك، على التعاقد مع كوليبالي، لاعب فريق النجم الساحلى التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت بعض التقارير، إلى أن مسؤولي الزمالك لديهم اقتناع تام بقدرات كوليبالي، إلا أنهم لا يرغبون في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
جاء قرار رقص الزمالك بضم كوليبالي، حيث يرون أنه يفتعل العديد من المشاكل داخل الفريق، واستعانوا بتجربته الأخيرة مع الأهلي.
ويرغب الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل معاونة مصطفى محمد الموسم المقبل.
محطات من مسيرة سليماني كوليبالي المُرشح لقيادة هجوم الزمالك
بدأ "كوليبالي" صاحب الـ 25 عامًا مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي سيينا الإيطالي عام 2010 ولعب 11 مباراة وسجل هدف، بعدها رحل إلي نادي توتنهام هوتسبير، ولعب مع الفريق الرديف 18 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخري.
في عام 2013 انضم لفريق جروسيتو الإيطالي، ولعب معه 12 مباراة وسجل هدفين، وانتقل منه إلي فريق باري لكنه لم يشارك معه وتمت إعارته لفريق بيستويسي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، ولعب معه 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف.
انتقل المهاجم الإيفواري إلي نادي بيتربوروه يونايتد الإنجليزي بدوري الدرجة الثالثة عام 2015 وشارك معه في 32 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخري، وبعدها انتقل لفريق نيو بورت كاونتي الإنجلبزي على سبيل الإعارة ولعب معه 6 مباريات وسجل هدف وحيد.
في عام 2016 انتقل "كوليبالي" لنادي كليمارنوك الاسكتلندي، وخاض معه 26 مباراة، وسجل 11 هدفا، وصنع هدف وحيد.
انتقل سليماني كوليبالي إلي النادي الأهلي المصري عام 2017 قادمًا من الدوري الاسكتلندي، وخاض 12 مباراة فقط مع المارد الأحمر، بواقع 861 دقيقة لعب، وسجل 6 أهداف، ,حصل على بطاقة صفراء، بعدها رحل بشكل مفاجئ عن الفريق بداعي تعرضه للإضطهاد.
بعد رحيله عن الأهلي انضم كوليبالي لصفوف نادي بارتيك ثيسل الاسكتلندي عام 2018، ولعب معه ببطاقة دولية مؤقتة بسبب أزمته مع الأهلي، وخاض معه 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
وأخر محطات كوليبالي كانت مع فريق النجم الساحلي التونسي والذي انتقل إليه الصيف الماضي، وشارك معه في 9 مباريات فقط، وسجل 4 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 627 دقيقة، وحصل على انذارين.