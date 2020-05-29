رياضة | رسميا.. مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، اليوم الجمعة عن موعد مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء الإعلان عن هذا الموعد اليوم بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس، استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو المقبل.

وبناء على الموعد الجديد ستقام مباريات دور الثمانية من كأس إنجلترا في الأسبوع الأخير من يونيو المقبل (27-28) على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي‭ ‬في 11-12 من يوليو .

وقال الاتحاد الإنجليزي إن هذه المواعيد "غير نهائية" وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام: "يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف كأس إنجلترا 2019-2020".

وأضاف المسؤول الإنجليزي: "ظلت البطولة جزءاً لا يتجزأ من برنامج كرة القدم الإنجليزية طوال نحو 150 عاماً ونحن نود أن نوجه الشكر إلى إدارة رابطة الدوري الممتاز وأندية البطولة على دورهم في تنظيم مواعيد المباريات المتبقة في هذا الوضع غير المسبوق".

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وأكد بولينغهام على أن هذه المواعيد لا تزال غير نهائية وأن "صحة وسلامة اللاعبين والطواقم المعاونة والجمهور تبقى على رأس أولوياتنا".

وفيما يلي بيان بمباريات دور الثمانية والتي كان من المقرر إقامتها في الرابع من مارس (آذار) الماضي قبل توقف البطولة والنشاط بكامله:

ليستر سيتي أمام تشيلسي

نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي

شيفيلد يونايتد أمام آرسنال

نوريتش سيتي أمام مانشستر يونايتد