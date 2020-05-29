رياضة | محاولات من الأهلي لإقناع فايلر بمهاجم المستقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولات من الأهلي لإقناع فايلر بمهاجم المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد تكون فرصة ذهبية أمام المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان المعار إلى فريق الجونة، للتعبير عن نفسه داخل بيته النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

إذ تحاول إدارة النادي الأهلي، بكل قوة إقناع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل عودته عقب انتهاء فترة إعارته.

ومن المقرر أن يعود أحمد ياسر ريان صاحب الـ22 عاما إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته إلى الجونة، نهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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ريان ظهر بشكل لافت مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 الأخيرة التي استضافتها مصر نهاية العام الماضي.

ومع فريقه الجونة قدم مستويات رائعة منذ أن انضم إليه في يناير 2019، حيث خاض 30 مباراة، 11 هدف، وصنع هدف وحيد.

هذا الاهتمام لا يأتي فقط بفضل مهارات اللاعب ومستواه خلال الفترة الماضية، وإنما في محاولة من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لترشيد النفقات بعد الهبوط الاقتصادي الذي حدث على خلفية توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتكثف اللجنة محاولاتها مع المدرب السويسري لإقناعه بالتراجع عن ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.