رياضة | برشلونة يضغط على إنتر للتعاقد مع لاوتارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضغط على إنتر للتعاقد مع لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية تطورات جديدة عن صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة في الصيف.

وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية اليوم في تقرير لها: "في حال إصرار الإنتر على دفع قيمة كسر عقد، سيقوم النادي بإنتظار مدة إنتهاء هذه البند وهي أول أسبوعين من شهر يوليو".

وتابعت: "حينها سيكون سعر لاوتارو هو سعر السوق الحقيقي. والإنتر يضطر للتفاوض لأن النادي لديه إتفاق مع اللاعب."

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رغبة لاوتارو مارتينيز تقربه من الانضمام لبرشلونة

من ناحية أخري أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع لاوتارو مارتينيز والذي يرحب بالإنتقال للنادي الكتالوني واللعب بجوار مواطنه ميسي، على الإنضمام لصفوف الفريق والحصول على راتب سنوي يبلغ قيمته 7.5 مليون يورو، وهو يفوق راتبه الحالي مع انتر ميلان والمقدر بـ 2.5 مليون يورو أو الراتب الجديد المعروض عليه وقيمته 4 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة تفاوض مع إدارة إنتر ميلان بخصوص الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، واتفق الطرفين على حسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلي إنضمام لاعب برشلوني لصفوف النادي الإيطالي، وجاء هذا الإتفاق في ظل تمسك اللاعب بإرتداء قميص البرسا الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.