رياضة | عقبة وحيدة تعطل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة تعطل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة ليستمر لفترة اطول داخل النادي.

وجاءت رغبة النادي الأهلي في تجديد عقد فايلر مع الفريق في الفترة المقبلة بسبب المستوى المميز الذي ظهر به الفريق خلال هذا الموسم.

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ويريد الأهلي تجديد عقد فايلر مع الفريق لمدة موسم أخر مع رفع راتبه مع الفريق هو وجهازه المعاون بنسبة 10%.

ووافق رينيه فايلر على تجديد عقده مع النادي الأهلي مؤكدا أنه سعيد في النادي ولا يريد الرحيل وتم انهاء الاتفاق بين الطرفين بشكل ناجح.

ويتبقى فقط عقبة واحده ليقوم فايلر بالتوقيع الرسمي على عقده الجديد مع الأهلي وهي السفر إلى سويسرا ليخبر زوجته بالاستمرار لفترة أطول في مصر مع الأهلي ولكنه ينتظر فتح خطوط الطيران عقب انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.