رياضة | مفاجأة.. عمرو وردة يقترب من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عمرو وردة يقترب من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني من الانضمام إلى الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن نادي لاريسا اليوناني كان قد اعلن منذ فترة طرده لعمرو ورده وعدم استكمال إعارته مع الفريق بسبب عدم الإلتزام مع النادي ليعود إلى باوك مرة أخرى.

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وأظهر نادي بيراميدز اهتمام كبير بالتعاقد مع وردة في الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

ودخل نادي بيراميدز بالفعل في مفاوضات مع عمرو وردة في الساعات القليلة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف القادم.

وأبدى عمرو وردة موافقته على الانضمام إلى بيراميدز وترحيبه بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى عن الاستمرار مع نادي باوك.