رياضة | بعد عرضه على الأهلي.. ماذا قدم علي جبر مع بيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عرضه على الأهلي.. ماذا قدم علي جبر مع بيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حسم مصيره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ارتبط اسمه بالعودة إلى ناديه السابق الزمالك أو الانتقال إلى الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مدافع بيراميدز على جهاز الكرة بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذا الأمر يلقى الترحيب من اللاعب.

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يشار إلى أن علي جبر لا يمانع في تخفيض قيمة عقده مع بيراميدز، وسبق وأن أعلنها في أكثر من ميركاتو سابق من أجل خطوة الإنتقال للأهلي.

وكان علي جبر قد ارتبط اسمه في الانتقالات الصيفية الماضية 2019، وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب قد وقع بالفعل للقلعة الحمراء.

وانتقل صاحب الـ31 عاما إلى بيراميدز في صيف 2018، بعدما خاض تجربة احترافيه في الدوري الإنجليزي، ولعب 51 مباراة مع الفريق السماوي وسجل 5 أهداف، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 800 ألف جنيه استرليني.