شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة لجبامين لاعب إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيغيب جان-فيليب جبامين لاعب إيفرتون عما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قال النادي إنه سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل بعد إصابته في وتر العرقوب خلال التدريبات.
وشارك لاعب منتخب ساحل العاج في مباراتين فقط هذا الموسم وغاب لعدة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الفخذ.
وقال إيفرتون في بيان ”الإصابة... ليس لها علاقة بإصابة جبامين في الفخذ والتي كان يعمل على العودة منها منذ أغسطس من العام الماضي“.
وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب الذي تعاقد معه إيفرتون مقابل 25 مليون جنيه استرليني (30.81 مليون دولار) سيغيب لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويحتل إيفرتون المركز 12 قبل استئناف الدوري في 17 يونيو بعد توقف لثلاثة أشهر جراء جائحة فيروس كورونا.
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