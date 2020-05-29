شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: استكمال الموسم على رأس ملفات الاجتماع المقبل للمجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه سيتم عودة نشاط اللعبة قريبًا، واستئناف دوري المحترفين للرجال ومعظم مسابقات اللعبة في مختلف المراحل السنية، موضحًا أن هناك بعض المسابقات سيتم إلغاؤها، وعدم استكمال مبارياتها للموسم الحالي.

وأضاف «نصر» أنه ستتم مناقشة تلك الموضوعات، بالإضافة إلى جميع الإجراءات الإحترازية التي حددتها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وكذلك البروتوكول الموقع مع اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الطبية الدكتور حسن كامل، المتعلق بكيفية عودة النشاط تدريجيًا، وذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، المقرر الإثنين المقبل.

وتابع رئيس الاتحاد: «نحن بصدد دراسة التجربة الألمانية والإسبانية لعودة نشاط مسابقات كرة اليد منتصف الشهر المقبل، تماشيًا مع قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي بعد منتصف يونيو المقبل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حرصًا على سلامة لاعبي الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد».

وقال «نصر» إن موضوع الصعود والهبوط للأندية المشاركة في مسابقة الدوري شائك، وله عدة أبعاد مختلفة، موضحا أن الاتحاد سيناقش مع بعض الأندية هذا الموضوع، ودراسة الاقتراحات المطروحة على طاولة مناقشات مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.

وعن الاستعدادات الجارية لبطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها في مصر مطلع يناير المقبل، أكد رئيس الاتحاد أن جميع المنشأت والاستعدادات سيتم تسليمها في الوقت المحدد، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى.

وأضاف: «واجهنا ظروف غاية في الصعوبة خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب فيروس كورونا، إلا أن تلك الظروف لم تمنعنا من المضي قدمًا لاستكمال أعمال الإنشاءات الضخمة في صالتي ٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية».

وأكد «نصر» أن بطولة العالم في موعدها في النصف الثاني من يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد .

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وتحدث رئيس الاتحاد تصريحاته عن المنتخب الوطني واستعداداته للمونديال موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة روبيرتو جارسيا، المدير الفني للمنتخب، يتابع باستمرار حالة اللاعبين، ويجتمع معهم من خلال التدريبات الفردية لكل لاعب على حدة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وكشف «نصر» أن الجهاز الفني كان يركز في فترة التوقف الماضية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي المنتخب قبل عودة واستئناف النشاط مرة أخرى، تجنبًا للإصابة عند عودة المباريات.