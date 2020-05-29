شيكابالا يوضح رأيه في إمكانية عودة الدوري (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عن إمكانية عودة منافسات بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة رغم استمرار أزمة فيروس كورونا.
وقال «شيكابالا»، في تصريحات على التلفزيون المصري: «أهم حاجة سلامة الناس، والتأكيد على إن اللاعيبة مش لوحدهم، لكن عندهم أولاد وأسر».
وتابع: «في ألمانيا متبقي 7 ماتشات، لكن إحنا عندنا لسه دور كامل، وشايف إننا نستنى شوية لغاية ما الأمور تهدأ لأن أعداد الإصابات بكورونا بتزيد».
وأضاف: «علشان نرجع الدوري لازم كل الناس تعمل فحوصات كورونا، اللاعيبة والأجهزة والعمال، وبعد ما هتعمل كل ده برضه لازم نبقى عارفين إن اللاعيبة هاترجع بيوتها، ومنعرفش اللاعيبة دي هتقابل مين وبتعمل إيه، فلازم يبقى في فحوصات دورية، لأن القلق هايفضل موجود».
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