شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري الإسباني 11 يونيو المقبل بلقاء إشبيلية مع ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفي إسباني مساء الخميس نتائج اجتماع خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، مع الأندية، بشأن موعد استئناف الدوري الإسباني من جديد.

وبحسب شبكة «كادينا سير» الإسبانية فإن الدوري سيعود بشكل رسمي يوم 11 يونيوالمقبل، على أن يستمر حتى 19 يوليو.

وأوضحت أن مباريات الليجا ستقام في كل أيام الأسبوع، على أن تلعب جولتين في الأسبوع الواحد.

وأكد تيباس أن البطولة سوف تستكمل يوم الخميس 11 يونيو، بمواجهة إشبيلية مع ريال بيتيس، وتنتهي يوم الأحد 19 يوليو.

ومن المقرر أن تقام مباريات التصفيات بين أندية الدرجة الثانية التي تؤهل للدرجة الأولى، وتستمر حتى 2 أغسطس بعد الانتهاء من الليجا.

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