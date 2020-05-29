شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور عن تركي آل الشيخ: عاوز يخدم الأهلي بأي طريقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسام عاشور، قائد الأهلي، رسالة إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، شكره خلالها على مجهوداته معه خلال الفترة الأخيرة.

وقال «عاشور»: «بشكر المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على مجهوداته معايا الفترة إللي فاتت. قطع معايا شوط كبير جدًا».

وأضاف: «الراجل ده بيحب النادي الأهلي جدًا، وبيقدر النادي الأهلي جدًا، وجمهور الأهلي جدًا، وعاوز يعمل كل حاجة للنادي الأهلي».

وأكد: «أنا قربت منه الفترة إللي فاتت. مفيش حد يختلف عليه. محترم احترام غير عادي. وعاوز يخدم الأهلي بأي طريقة».

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