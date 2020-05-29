شكرا لقرائتكم خبر عن جيجز يختار أفضل 3 لاعبين شباب في عالم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، عن أفضل ثلاثة لاعبين شباب بالعالم في الوقت الحالي.
وقال جيجز في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية: "راشفورد يحقق تقدم مذهلاً، لاعب موهوبأيضًا جادون سانشو في بوروسيا دورتموند، اللاعب الشاب الذي اتخذ القرار الجريء بمغادرة مانشستر سيتي والذهاب إلى بلد آخر في سن صغيرة".
وأتم :"زميله في الفريق أيضًا، إيرلنج هالاند الذي يسجل الكثير من الأهداف هو اللاعب الثالث".
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الوضع في مصر
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اصابات
20,793
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تعافي
5,359
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وفيات
845
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