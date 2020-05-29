شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» عن ضم «حجازي» للأهلي براتب ضخم: لما تشغلوا لجان إدوهم كلام منطقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا، تدوينة سخر خلالها من ربط اسمه ببعض الأمور الخاصة بالأهلي، والتي لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك لجان إلكترونية تعمل ضده.

وتضمنت التدوينة صورة لإحدى التغريدات، تضمنت الحديث عن أن «آل الشيخ» اتفق مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على ضم أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش، وتكفله بالصفقة، وأن الخطيب وافق، ولكن عندما علم أن راتب اللاعب سيصل إلى 35 مليون، رفض قائلًا أن هذا المبلغ يتسبب في أزمة بالفريق.

وعن هذه التغريدة علق «آل الشيخ»: «لما تشغلو لجان على الأقل إدوهم كلام منطقي.. مش حاجة متمشيش على عيل عنده ٤ سنين.. هههههههه».