شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن تنمر الجماهير على شيكابالا: "قلة أدب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر مصطفى يونس نجم منتخب مصر والأهلى السابق، ما حدث مع نجم الزمالك محمود شيكابالا من قبل قلة من بعض جماهير السوشيل ميديا، قائلا : " اللي حصل ده قلة أدب "، وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السوشيل ميديا بشكل عام أفسدت الكثير من قيمنا ومعتقداتنا.

وعلى مستوى كرة القدم بشكل خاص أصبحت معايير الجماهير مختلفة كثير عما سبق وذلك عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه العديد من نجوم كرة القدم أيضا جملة وتفصيلاً .

Advertisements

وتساءل يونس مستنكرا : هل يرضى هؤلاء الناس أن يخوض أحد في عرضهم لمجرد خلاف في كرة القدم ؟! .

قائد الزمالك كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".