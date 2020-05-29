شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى يتحدى ملل كورونا "بيشوى فراخ" فى الساحل الشمالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، على قضاء وقته فى شواء الفراخ بالعزل المنزلى الذى يقضيه بالساحل الشمالى حيث يقضى أجازة العيد هناك بعيداً عن الضغوط الموجودة فى القاهرة بجانب الاستمتاع بالأجواء الهادئة هناك، وكان عبد الرحمن مجدى استغل فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وانتشار جائحة كورونا ليعقد قرانه على عروسته "منة رشوان" فى أجواء عائلية بسيطة.

وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

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ويقترب رمضان صبحى من الرحيل عن الأهلى فور نهاية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري، حيث يجد الأهلى صعوبة فى الاحتفاظ بخدماته نظراً لمغالاة ناديه فى طلباته المادية سواء فى حالة تجديد إعارته أو بيعه نهائياً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، وقاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.