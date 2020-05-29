شكرا لقرائتكم تقارير: بيراميدز يستهدف ضم هداف دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفادت تقارير صحفية تونسية أن الجزائري كريم العريب مهاجم النجم الساحلي التونسي وهداف دوري الأبطال الإفريقي تلقّى العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة لمغادرة جوهرة الساحل. وحسب موقع "تونس الرّقمية" فإن نادي بيراميدز قد طلب ضم كريم العريبي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، بخلاف اهتمام مسئولي الأهلي والزمالك بنتابعة هداف دوري الأبطال، وقد يدخلون في مفاوضات لضمه وأضافت أن هناك عدد من الأندية السعودية التي قدّمت عروضا لضم العريبي وإضافة إلى ذلك فقد تلقّى عروض من فرنسا ، تركيا و الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: بيراميدز يستهدف ضم هداف دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.