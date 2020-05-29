شكرا لقرائتكم مدرب أسوان ينشر صورة لـ هاري كين ودي بروين ويعلق: اللعيبه بتاعتنا هتبقي عامله إزاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت الصور المنتشرة لهاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي ودي بروين لاعب مانشستر سيتي، قلق مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، وذلك بعد ظهور كلا اللاعبين وقد اكتسبا وزن إضافي خلال فترة التوقف في البريميرليج، قبل استئناف التدريبات مؤخراً استعداداً لعودة البريميريليج منتصف يونيو المقبل، والذي كان قد توقف في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر عبد العاطي صوراً لكلا اللاعبين عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك وعلق عليها" لما يبقي ده هاري كين ودي بروين بعد الحظر انت متخيل اللعيبه بتاعتنا هتبقي عامله ازاي بعد الحظر ورمضان والعيد .... تخيلت انا اسف".

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية.

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ويتواصل الجهاز الفني لأسوان مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.