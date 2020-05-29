شكرا لقرائتكم شاهد.. المهدي سليمان يقضى إجازة توقف كورونا على شاطئ البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده على أحد الشواطئ، في محاولة للاستمتاع بما تبقى من الأجازة في فترة توقف النشاط الرياضي، المقرر عودته منتصف يونيو المقبل بعد توقفه في مارس الماضي إجراء احترازي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك بعدما قررت الدولة تخفيف بعض الاجراءات الاحترازية وتحديد سبل التعايش مع الفيروس العالمي، ويحرص الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، على متابعة التدريبات اليومية للاعبى فريقه خلال تواجدهم فى المنزل فى ظل توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز.

المهدي سليمان

ويقوم تشاتشيتش بإرسال برنامج تدريب يوميًا لجميع لاعبى الفريق من أجل تنفيذه والاطلاع عليه بعدها للتأكد من القيام بالتدريبات بالشكل الأمثل، والعمل على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر كثيرًا بتلك الفترة، خاصة وإنه من المحتمل أن تعود الرياضة بشكل جزئى بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا لما أكده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم