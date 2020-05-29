شكرا لقرائتكم 19 يونيو.. موعد استئناف الدوري السويسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم يوم الجمعة استئناف منافسات الدوري الممتاز اعتبارا من 19 يونيو المقبل وذلك بعد فترة توقف دامت نحو أربعة أشهر بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعدما أعطت الحكومة السويسرية، الأربعاء، الضوء الأخضر لإقامة الفعاليات الرياضية بحيث لا يزال عدد الموجودين في أي فعالية على 300 شخص. وستقام مباريات كرة القدم بدون حضور.

ويتصدر سانت جالن جدول المسابقة أمام يانغ بويز برن وبازل، ولايزال يتبقى 13 مرحلة على نهاية الدوري.