كومباني رفض تولي منصب مساعد لغوارديولا في سيتي (تقارير)

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بروكسل (أ ف ب) - رفض البلجيكي فانسان كومباني عرضا من ناديه السابق مانشستر سيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين لتولي منصب مساعد المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، وفق ما أفادت تقارير بلجيكية الجمعة.

ويرتبط قائد سيتي السابق بعقد لاعب-مدرب مع اندرلخت حتى العام 2022، بعدما ترك إنكلترا في الموسم الماضي بعدما أمضى 11 عاما في ملعب الاتحاد.

وأشارت التقارير الى أن كومباني (34 عاما) لم يخف رغبته بتولي مهام المدير الفني لسيتي في المستقبل، لكنه يرغب حاليا بالبقاء مع أندرلخت.

وأنهى انردلخت ترتيب الدوري هذا الموسم في المركز الثامن، وهو الأسوأ له بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم بسبب كوفيد-19 قبل مرحلة من انطلاق الأدوار الفاصلة "بلاي اوف".

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ويبحث غوارديولا عن مساعد بعد رحيل موطنه ميكل أرتيتا لتولي مهام تدريب أرسنال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

ويعتبر كومباني أحد أهم اللاعبين في تاريخ سيتي بعدما حقق معه لقب الدوري أربع مرات، الكأس مرتين ولقب كأس الرابطة في أربع مناسبات.

وعين اندرلخت الخميس ووتر فاندهوت رئيسا له خلفا لمارك كوك بسبب المشاكل المادية التي يواجهها النادي الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.